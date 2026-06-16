Potrebbe slittare di qualche giorno il debutto di Vinitaly and the City a Reggio Calabria. A rivelarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, intervenuto in collegamento alla trasmissione “Cosa hai messo nel Caffè” su LaC Tv. L’evento, annunciato nei mesi scorsi per l’1 e 2 agosto sul Lungomare Falcomatà, sarebbe infatti al centro di una valutazione legata esclusivamente ad aspetti logistici.

«Si tratta soltanto di un possibile posticipo di qualche giorno», ha spiegato Cannizzaro, precisando che una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Il sindaco ha ribadito l’importanza della manifestazione, fortemente voluta insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto, definendola una grande vetrina per Reggio Calabria e per l’intero territorio regionale. Vinitaly and the City porterà sullo Stretto degustazioni, incontri ed eventi dedicati al mondo del vino, trasformando il chilometro più bello d’Italia in uno dei palcoscenici nazionali dell’enoturismo.