«La violenza contro le donne è una ferita aperta che riguarda l’intera società e che richiede un impegno quotidiano, non soltanto in occasione di questa giornata.

In questi anni la Regione Calabria ha messo in campo interventi concreti, mobilitando oltre 5,4 milioni di euro per rafforzare prevenzione, protezione e percorsi di autonomia.

Dal progetto ’Donne Libere’, che ha già consentito di prendere in carico 166 donne, all’attivazione di 7 nuovi Centri Antiviolenza e al potenziamento delle Case Rifugio.

Abbiamo inoltre istituito la Rete regionale Codice Rosa nei Pronto Soccorso, per garantire alle donne vittime di violenza un’accoglienza protetta e una presa in carico tempestiva e multidisciplinare.

Abbiamo fatto tanto - grazie soprattutto all’impegno di Giusi Princi prima e di Pasqualina Straface in questa seconda legislatura - ma sappiamo bene che resta ancora molto da fare.

Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sull’educazione dei più giovani e sulla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità.

La sfida più importante è soprattutto culturale: dobbiamo costruire una società nella quale nessuna donna debba avere paura di essere libera e nella quale ogni forma di violenza e sopraffazione sia riconosciuta e contrastata».



Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.