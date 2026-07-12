I consiglieri Cristofaro, Burdino, Ielapi e Stranieri chiedono la documentazione integrale sulle royalties e sulle opere di ripristino

La gestione del patrimonio comunale, la tutela dell'ambiente e la trasparenza dei conti pubblici finiscono al centro dell'azione politica del gruppo consiliare «Visione Girifalco» . I consiglieri di opposizione Pietrantonio Cristofaro, Alessia Burdino, Delia Ielapi e Giovanni Stranieri hanno infatti annunciato l'avvio di un rigido percorso di verifica su una recente e importante manovra economico-amministrativa dell'Ente.

Al centro dell'attenzione del gruppo vi è la delibera di Giunta n. 105, adottata lo scorso 7 luglio 2026. L'atto approva il quarto accordo integrativo legato a una convenzione storica , stipulata nel 2001 con la società Brulli Energia Srl, che tocca nodi cruciali per il territorio: la gestione della centralina idroelettrica «Vosina» e il delicato intervento di ripristino del fronte di frana sul fiume Pesipe.

A sollevare la necessità di un approfondimento sono soprattutto le cifre in gioco, giudicate di rilevanza notevole per le casse comunali. Si parla infatti di una transazione economica che prevede 386.668,52 euro dovuti al Comune a titolo di royalties per gli anni dal 2022 al 2025, a cui si aggiungono impegni di spesa previsionali stimati per altri 485.771,70 euro.

Davanti a un impegno finanziario di questa portata, i rappresentanti di Visione Girifalco hanno formalmente depositato un'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 43 del TUEL. La richiesta, indirizzata agli uffici tecnici e finanziari, punta a ottenere la documentazione integrale, inclusi i progetti esecutivi di ripristino ambientale, la rendicontazione dei proventi pregressi e tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune e la società concessionaria.