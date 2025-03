Riunione straordinaria oggi del Consiglio europeo sull'Ucraina: sul tavolo il piano Rearm Eu e i 150 miliardi di prestiti, ma anche l'invio di peacekeeper. Presenti tra gli altri Zelensky e la Meloni. Macron offre intanto all'Europa l'ombrello nucleare di Parigi.

Tusk: «Difficile sostituire il sostegno Usa per l'intelligence»

«Sono profondamente convinto che il sostegno americano in termini di comunicazione, ricognizione e intelligence continuerà. Non è facile sostituirlo. Non ha senso lamentarsi della nuova realtà; dobbiamo imparare a gestirla». Lo ha detto il premier polacco e presidente di turno del Consiglio Ue Donald Tusk, arrivando al vertice dei leader europei.

«I frequenti cambi di opinione a Washington, che oggi sembrano essere un metodo operativo dell'amministrazione americana, mi fanno pensare che questa non sia una decisione definitiva. In ogni caso, l'Ucraina e tutti i Paesi europei devono lavorare sulle proprie capacità anche in questo settore» ha aggiunto.

Zelensky: «Sentiamo di non essere soli»

«Siamo contenti di non essere soli: sentiamo la vostra vicinanza e grazie per il vostro nuovo programma a favore della sicurezza europea». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando insieme a Ursula von der Leyen e Antonio Costa al Consiglio straordinario Ue.

Von der Leyen: «L'Europa è in pericolo, importante difendersi»

«È un momento spartiacque per l'Europa. È anche un momento spartiacque per l'Ucraina. L'Europa affronta un pericolo chiaro e presente, e quindi l'Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l'Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una forza pacifica, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di Rearm Europe». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso del suo punto stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«L'Europa deve essere messa nelle condizioni di difendersi e proteggersi e dobbiamo mettere anche l'Ucraina nelle condizioni di difendersi e far pressione per una pace giusta e duratura», ha proseguito von der Leyen.

«Per questo presenterò oggi ai leader del Consiglio il piano ReArm Europe, un piano che prevede 800 miliardi di euro per equipaggiamento militare, da più spazio fiscale ai Paesi per le spese militari e da la possibilità di acquisti comuni a livello europeo. E soprattutto è un piano che aiuterà l'Ucraina perché gli stati potranno investire nell'industria della difesa Ucraina o potranno procurarsi equipaggiamenti militari e darli all'Ucraina. E' un grande passo avanti necessario in questi tempi straordinari», ha aggiunto von der Leyen.

Costa: «Oggi decisioni concrete sulla difesa, siamo con Kiev»

«Oggi siamo qui per prendere decisioni e dare risultati, per costruire la difesa e la sicurezza europea. E spendere meglio. La sicurezza dell'Europa non è separata dall'Ucraina. Caro Volodymyr, siamo con te dal primo giorno e continueremo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nel corso del suo punto stampa con Zelensky.

Scholz: «Rivedere le regole del Patto per garantire le spese della difesa»

«Sono favorevole» all'idea di consentire agli Stati Ue di «espandere i loro sforzi di difesa senza essere ostacolati dalle norme europee per quanto riguarda il loro quadro fiscale» ma «non solo per i prossimi uno o due anni, ma per garantire a lungo termine che gli Stati possano spendere per la difesa quanto loro e i loro amici e alleati ritengono opportuno. Per questo che dobbiamo apportare cambiamenti a lungo termine al quadro normativo europeo, sulla falsariga di quanto stiamo attualmente discutendo in Germania». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit straordinario Ue a Bruxelles