I pm hanno sentito il consigliere provinciale di Cosenza Figliuzzi. Rinviata a giovedì l'audizione del consigliere regionale della lista Oliverio Presidente, Orlandino Greco. Entrambi sono accusati da un pentito di aver richiesto voti ai clan

La Procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha sentito a lungo, oggi, il consigliere provinciale di Cosenza Aldo Figliuzzi, indagato per corruzione elettorale. Figliuzzi, come Greco, sono finiti nell'indagine per i ruoli avuti nel comune di Castrolibero, il primo consigliere, il secondo sindaco. Ad accusarli Ernesto Foggetti, secondo cui Greco e Figliuzzi avrebbero ottenuto il sostegno del clan "Bella Bella", a cui sarebbero stati garantiti soldi, e posti di lavoro in una cooperativa comunale.