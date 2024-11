La candidata del centrodestra alle regionali del 23 novembre presenta le candidature di Forza Italia e Casa della Libertà, e promette una forte discontinuità.

Elezioni regionali 2014 - "La mia forza sono i calabresi sani e onesti - ha dichiarato Wanda Ferro -quella società civile che vuole una decisa rottura con il passato. E' a loro che mi rivolgo, voglio essere il presidente di tutti i cittadini e di tutta la Calabria, non di un singolo territorio. Ho rifiutato di stringere accordi con chi scambia le istituzioni per un mercatino delle poltrone perchè voglio essere libera da ricatti e condizionamenti".



"Il 24 novembre potremo riunirci nella mia 500 per dare vita alla nuova giunta - aggiunge - se dovesse vincere il centrosinistra non basterà un pullman per portarsi dietro la carovana di transfughi a cui dare risposte. Il candidato del centrosinistra (Oliverio) non ha raccolto la mia sfida per una moralizzazione della politica calabrese, e infatti ha schierato tantissimi personaggi che pensando ad ogni elezioni di condizionare i destini dei calabresi utilizzando i partiti come traghetti. Oliverio rappresenta tutto il contrario del rinnovamento voluto da Renzi". Attacchi a Oliverio, a Ncd e Udc, con cui fino all'ultimo l'accordo sembrava scontato, e nessun riferimento alle liste di Scopelliti, create per sostenerla nella corsa alla presidenza della Regione.

