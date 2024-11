La CRU nelle scorse settimane, subito dopo l’esplosione della Kakhovskaya HPP non potendo aiutare coloro che si trovavano nelle zone occupate avevano lanciato un allarme sui rischi delle malattie infettive nelle zone colpite dall’inondazione. Secondo quanto dichiarato dal movimento partigiano “Atesh” nella regione di Kherson e in Crimea sembra che con l’arrivo del caldo e con il riaffiorare dei corpi dalle acque ci sia un inizio di colera. Questo si starebbe verificando soprattutto tra le unità operanti al fronte nella direzione di Kherson lungo il canale della Crimea settentrionale. A detta del movimento partigiano, alcune unità russe, starebbero perdendo capacità di combattimento a causa del diffondersi di questo batterio, che le vedrebbe costrette a portare nelle retrovie numerosi soldati per essere curati. Diversi di loro sarebbero già morti a causa dell’impossibilità di assistere adeguatamente i malati.

L'epidemia di colera, probabilmente sarebbe dovuta all’uso che viene fatto dell’acqua delle sorgenti aperte e utilizzate per dissetarsi. Con l’arrivo del caldo il problema andrà ad intensificarsi perché le unità russe, a causa anche della distruzione delle vie di comunicazione utili alla logistica iniziano ad avere problemi con la fornitura di acqua in bottiglia oltre a non possedere il necessario per la stessa purificazione.

«È naturale che l'esplosione della diga di Kakhovskaya abbia causato enormi danni alla natura, rivelando molte malattie di cui sentiremo parlare ancora. Chiediamo ai residenti della regione di Kherson e della Crimea di essere particolarmente attenti all'acqua che viene usata per bere e cucinare» ha scritto il gruppo Atesh sui canali Telegram.

Purtroppo sarebbero 41 i cadaveri rinvenuti e già in decomposizione nella zona occupata. Gli aiuti avrebbero addirittura provato ad entrare inizialmente nella zona colpita dal disastro e in mano nemica, ma i russi avrebbero sparato contro i volontari.

Subito dopo in crollo, nelle regioni di Kherson, Mykolaiv e Odessa è stato vietato di nuotare e pescare nei corsi di acqua che appartengono a quei bacini, questo perché il monitoraggio dell'acqua in 40 punti, sembra mostrare che la qualità dell'acqua inizia a deteriorarsi in modo significativo. Le autorità stanno cercando di evitare focolai infettivi locali nelle aree allagate e alcuni epidemiologi consigliano di allontanare i bambini dalle stesse aree. Se questo fosse impossibile, bisognerebbe fornire loro un'igiene e un'alimentazione adeguate senza utilizzare acqua proveniente da fonti locali. E in questo caso e per fortuna, la CRU si sta facendo in mille per sopperire ai danni causati dal crollo della diga.

Come riporta TSN, l'acqua in bottiglia viene distribuita ai residenti locali nella periferia di Kherson, una bottiglia per mano. Tutti i membri della famiglia si mettono in fila in modo che tutti possano ricevere una bottiglia a testa. Tenendo presente che in alcuni villaggi l'acqua del rubinetto è ancora corrente ma non è assolutamente idonea all'uso. Le persone non hanno compresse disinfettanti per la purificazione dell'acqua. Nelle stesse case che sono state allagate, nella zona occupata non vi è alcuna fornitura d'acqua.

L'epidemiologo Andriy Alexandrin, sottolinea come questa situazione sia un prerequisito per un'epidemia di infezioni intestinali, epatite A, tifo, colera e antrace. Sottolineando come per i bambini, in particolare sotto i 5 anni, ci sia un reale rischio nel soggiornare in tali aree. «Lo stato dovrebbe fare di tutto per evacuare i bambini e le madri dal territorio di un simile disastro al fine di ridurre al minimo la mortalità infantile. Se un bambino inizia ad ammalarsi di qualsiasi malattia intestinale, inizia a perdere una grande quantità di acqua, e se il bambino perde il 10%, è già pericoloso per la sua vita» spiega.

A Kherson, i pozzi privati poco profondi non vengono controllati, nonostante siano stati allagati. Questo significa automaticamente che sono inquinati. L’acqua del Dnepr, monitorata in più punti, presenta inquinamento biologico e chimico. Sono stati rilevati difatti escherichia coli, molti prodotti petroliferi, ammonio e ammoniaca. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che la qualità dell'acqua del rubinetto a Kherson è migliore perché viene attinta dall'acqua dei pozzi artesiani, che sono profondi. Questa viene utilizzata per l'approvvigionamento idrico centralizzato, dal quale l'ospedale locale riceve ogni giorno gli indicatori sulla qualità dell'acqua. In caso di peggioramento della situazione, sarebbero pronti per la disinfezione, per i quali ci sono disinfettanti speciali: una bustina è sufficiente per 10 litri. Ma questo è un caso a parte.

A Mykolaiv, i residenti locali si recano al punto di post-trattamento per l'acqua potabile utilizzando, anche se sconsigliato, solo l'acqua del rubinetto per le necessità domestiche. Gli specialisti del Mykolaiv Laboratory Center for the Prevention of Diseases hanno preso l'acqua nel punto post-trattamento il 12 giugno, il 7 ° giorno dopo l'attacco e se dovessero riscontrare che l'acqua è contaminata da microrganismi, sospenderebbero temporaneamente l’erogazione della stessa ai residenti. Sul fronte di Odessa tutto lo sporco trasportato dall'acqua dopo l'esplosione dell'HPP Kakhovskaya sta iniziando a concentrarsi vicino alle rive di Odessa. Attualmente, i campioni marini presentano una degenerazione significativa in termini di indicatori virologici, microbiologici e parassitari. Il medico sanitario ha riferito che nell'acqua di mare sono stati rilevati RNA di rotavirus A, astrovirus e salmonella, il che indica il suo inquinamento e la minaccia di un focolaio di infezioni intestinali. Come se non bastasse gli ecologisti avvertono che l'acqua sporca del bacino idrico di Kakhovskaya continuerà a scorrere per un altro mese e più si andrà avanti con i giorni più la temperatura salirà dell'aria, velocizzando la moltiplicazione dei batteri nell'acqua.