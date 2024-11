Sono passati cinque anni dalla conclusione di Game of Thrones, serie iconica che ha stregato milioni di fan lasciando il segno nella storia della televisione cnquistando 59 Emmy (gli Oscar della tv americana). Creata da David Benioff e D.B. Weiss e basata sulla saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la serie è stata un fenomeno culturale senza precedenti. Il finale, trasmesso nel 2019, tuttavia ha crreato un piccolo terremoto dividendo il pubblico e la critica che accusò i creatori di eccessiva rapidità nella chiusura di alcune linee narrative (alcune delle quali lasciate aperte... quasi spalancate, per un potenziale seguito).

La storia infinita di Martin

Martin, dal canto suo, non ha ancora terminato la saga letteraria, e sembra lontano dal poter scrivere la parola "fine." Dopo l’uscita di A Dance with Dragons nel 2011, gli ultimi due volumi, The Winds of Winter e A Dream of Spring, sono ancora in lavorazione e potrebbero riservare sorprese, offrendo un finale diverso dal discusso epilogo televisivo, che ha generato delusione tra i fan, paragonabile solo a quella generata del finale di Lost.



Martin ha spesso rassicurato i fan, ma gli anni passano e e non c'è neppure la bozza di un finale. Questa situazione ha lasciato il pubblico con la curiosità di sapere come lo stesso autore avrebbe concluso le storie di personaggi centrali come Jon Snow, Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister, in un contesto narrativo diverso dal controverso finale scritto per la televisione.

La notizia bomba del sequel cinematografico

La notizia che sta facendo il giro del web è stata pubblicata questa notte da due siti americani: Hollywood Reporter e Deadline. Sembra che Game of Thrones potrebbe avere un sequel, ma al cinema. Warner Bros avrebbe iniziato, infatti, delle discussioni preliminari interne, sebbene non vi siano ancora dettagli su sceneggiatori, registi o attori coinvolti nel progetto. È ancora tutto molto incerto e non è chiaro se il film proporrà una storia originale o seguirà la traccia dei libri non ancora pubblicati (cosa che molti fan si augurano).

Il vecchio progetto della trilogia sul modello Jackson

Il progetto cinematografico su Got non è un'idea nuova. Sembra che Benioff e D.B. Weiss preferissero portare il finale di Got al cinema, sul modello Signore degli anelli di Jackson, anziché scrivere un'ultima stagione tv. Ma la Hbo all'epoca si sarebbe opposta, costringendo a proseguire sulla strada battuta del piccolo schermo. Ma gli anni passano e le cose cambiano anche nei board delle grandi aziende di intrattenimento.

Dopo il successo di film come The Batman, seguito dalla serie spinoff The Penguin su HBO, e del franchise di Dune, che si espanderà con una serie TV, la Warner Bros. sembra intenzionata a esplorare le potenzialità di Westeros anche al cinema. Con HBO che ha recentemente rilasciato la seconda stagione di House of the Dragon e in procinto di lanciare nel 2025 la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms, l’idea di un film di Game of Thrones potrebbe rappresentare una nuova strategia per riportare il mondo di Westeros davanti agli spettatori e dargli una nuova spinta propulsiva.

Se il progetto Got al cinema dovesse concretizzarsi, sarebbe interessante vedere quali attori potrebbero riprendere i loro ruoli iconici e come l’assenza di una conclusione ufficiale nei libri influenzerà le scelte narrative. A meno che Martin faccia il miracolo...