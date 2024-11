Un milione e 700mila euro per un corto sulla Calabria pieno di retorica trita e ritrita. Spazzatura, quasi quanto le spiegazioni che Muccino ha fornito a una agenzia di stampa per giustificare la banalità del suo lavoro.



La verità è che che Calabria terra mia, al netto dei titoli di coda è costato 290mila euro al minuto, e non è solo una montagna dei soliti luoghi comuni sulla nostra terra, non solo non rappresenta la realtà ma è anche la brutta copia degli spot di Dolce e Gabbana.



In questi fotogrammi le prova che il corto di Muccino costato quasi 2 milioni di euro è anche un plagio:



