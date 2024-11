Brillante risultato per l’impresa calabrese. L’ideatore Marco Zicca: «Puntiamo a lavorare sempre meglio per rimanere nelle prime posizioni nazionali»

Per Mi ‘Ndujo è arrivato un nuovo e importante riconoscimento che pone l’impresa calabrese al primo posto fra le aziende italiane del settore. Ne parliamo con Marco Zicca che è l’inventore e l’anima di Mi ‘Ndujo.

«Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso da parte della rivista di settore “Top50Italy”. Nella categoria panini ci siamo posizionati al primo posto. Nella categoria “Migliori Ristoranti Italiani 2024 – Luxury” il primo posto è andato ad Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi), mentre nella categoria “I Migliori Ristoranti Italiani 2024 – Grandi Ristoranti” il primo posto è stato assegnato all’Osteria Francescana. Il 16 dicembre siamo stati invitati alla Cerimonia di Premiazione Gran Galà della Cucina Italiana a Milano, dove avverrà la premiazione e condivideremo il palco con questi grandi big»

È stata una sfida molto agguerrita.

«I concorrenti erano tutte le paninoteche italiane, e i primi 50 sono stati inseriti nella classifica».

Mi ‘Ndujo si afferma sempre più. Il successo lascia immaginare nuove mosse in cantiere.

«Questo riconoscimento è stato molto sentito. Ora il nostro obiettivo è di lavorare sempre meglio per rimanere nelle prime posizioni nazionali».

Diversi i punti Mi ‘Ndujo in Calabria e in altre regioni italiani, soprattutto nel Lazio. Proviamo a capire le intenzioni di Marco Zicca.

«Stiamo consolidando sempre di più i punti vendita esistenti, ma in futuro siamo proiettati verso nuove aperture sul territorio nazionale».

Prima di tutto la qualità e il territorio.

«L’obiettivo è far conoscere i nostri prodotti calabresi in tutta Italia, puntando sempre sulla qualità e sulla tipicità calabrese».

Marco Zicca è ovviamente felice.

«Siamo veramente orgogliosi di portare avanti la tradizione e i sapori della nostra amata Calabria, sostenendo aziende del territorio che ci offrono prodotti di straordinaria qualità. Crediamo nel nostro pane fatto in casa e nei nostri ingredienti sempre freschi, genuini, 100% Made in Calabria».

Il successo di Mi’Ndujo sta tutto nell’ identità, nella qualità e nella ricerca puntigliosa della genuinità, diventando così gli ambasciatori del Made in Calabria in tutta Italia. Attualmente sono 9 gli show food dopo 15 anni di esperienza, circa 150 i collaboratori e oltre 500 mila clienti serviti lo scorso anno. I loro panini sono sempre più scelti perché gli ingredienti sono calabresi dop. È grazie a questo che lo scorso anno la prestigiosa rivista Forbes ha inserito Mi’Ndujo tra le eccellenze italiane. Mentre quest’anno 50 Top Italy per averci premiato anche quest'anno, “Top50Italy” gli ha assegnato il 1° posto nella classifica “Migliori panini d'Italia” .