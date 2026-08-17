Falerna, unica Bandiera Blu tra Costa degli Dei e Praia a Mare, è il segno di una strategia regionale che con 27 Bandiere Blu all’attivo, quattro delle quali registrate nel 2026, oltre il 97% delle acque di balneazione classificate eccellenti, 175 milioni di euro e circa 200 interventi sulla depurazione, 1,2 milioni investiti su Eco-Schools e controlli rafforzati con battelli, droni, laboratori mobili e telecontrollo, sta trasformando tutela del mare, servizi ed educazione ambientale in sviluppo per i territori. È la prova provata che la Calabria, anche attraverso l’azione virtuosa dell’Ente Parchi Marini Regionali, ha innescato una marcia nuova che non si limita a raccontare il mare, ma lo misura, lo protegge, educa alla sua fruizione e lo valorizza.

Orizzonti di luce, il talk di Ferragosto sulla tutela del mare

È quanto ha ribadito l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro intervenendo nel corso del talk Orizzonti di Luce, condotto dal comunicatore strategico Lenin Montesanto e svoltosi nella serata di Ferragosto (sabato 15 agosto), sul Lungomare di Falerna Marina, nell’ambito della terza edizione dello spettacolo dei 550 droni luminosi e pyrodroni, che ha fatto registrare 10 mila presenze, promossa dall’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) della Calabria e co-organizzata con il Comune di Falerna, con la collaborazione di Pyro Emotions, partita sabato 14 agosto con la proiezione in cielo dei loghi dell’EMPR (Il Cavalluccio marino) e la soldanella di Calabria Straordinaria. Al confronto, insieme a Montuoro, sono intervenuti anche il Direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, il sindaco di Falerna Francesco Stella e il consigliere provinciale di Catanzaro Antonello Formica, sindaco di Settingiano.

Il dg Greco: Eco-Schools per cambiare approccio con il mare

Animazione territoriale e promozione, valorizzazione turistica e capacità organizzativa, cura della destinazione; per il direttore generale dell’EPMR Raffaele Greco, la Bandiera Blu è la certificazione di un lavoro più ampio che Falerna ha saputo costruire negli anni. I Parchi Marini – ha evidenziato – hanno fatto il proprio dovere di ente strumentale, ma il risultato nasce dalla caparbietà dell’Amministrazione comunale, dalla sinergia con la Regione e dalla scelta di trasformare l’ambiente in esperienza collettiva, attrattività e qualità riconoscibile. Non solo. Grazie all’impegno del Presidente della Regione Roberto Occhiuto e degli assessori Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro, dall’anno prossimo tutte le scuole calabresi potranno utilizzare il programma Eco-Schools. Perché la tutela del mare diventa davvero efficace quando cambia i comportamenti, partendo dai ragazzi, dalle famiglie e dalle comunità.

Ambiente, con Montuoro vince il gioco di squadra Regione-associazioni

Nel dare la parola a Montuoro, il comunicatore strategico Lenin Montesanto ha richiamato il clima nuovo che, anche e soprattutto attraverso la sensibilità e l’azione dell’assessore Montuoro, si è creato tra Regione, territori, associazioni e comunità. Un campo che in passato appariva spesso segnato da diffidenze, barricate e contrapposizioni oggi sta lasciando spazio a sinergia, programmazione e collaborazione. È questa – ha detto – una delle differenze più evidenti della stagione di governo a guida Occhiuto che sa affrontare i problemi, ma anche prevenirli culturalmente, parlando a bambini, famiglie, scuole, cittadini e associazioni. Dal programma di valorizzazione dell’Istmo di Marcellinara alla Notte del Mare di Pizzo andata in onda su Rai Due fino all’ambizioso viaggio di Mare Dentro a bordo di MAVISU, l’imbarcazione confiscata ai trafficanti del mare e che è diventata testimonial di legalità e tutela dell’ambiente, che ormai pronta alle prossime tappe di Cetraro (25 agosto) e Praia a Mare (31 agosto), i Parchi Marini stanno contribuendo a una stagione di contenuti dedicati a ecosostenibilità, biodiversità ed educazione ambientale. In questo quadro – ha ricordato Montesanto – c’è anche la soldanella di Calabria Straordinaria, il cui brand e progetto, da cinque anni, ci rappresenta per la prima volta tutti insieme nel mondo, accompagnando il cambio di narrazione della nostra destinazione.

Stella e Formica: ottimo il lavoro portato avanti da assessore Montuoro

Il sindaco Francesco Stella ha ringraziato i Parchi Marini della Calabria, il Direttore Raffaele Greco e l’assessore Antonio Montuoro, sottolineando come Falerna stia crescendo sul piano turistico e come la Bandiera Blu rappresenti una svolta per la Riviera dei Tramonti, una costa a lungo dimenticata e oggi chiamata a rivendicare il proprio valore. Il consigliere provinciale Antonello Formica ha espresso apprezzamento per il lavoro del governo regionale e, in particolare, dell’assessore Montuoro, riconoscendo un nuovo approccio alla protezione e alla prevenzione rispetto al mare, risorsa decisiva della Calabria insieme ai Parchi nazionali e all’entroterra.