La prima è sinonimo di relax e voglia di nuove esperienze, la seconda di ripartenze e cambiamenti. Ecco come le stagioni influenzano la propensione agli acquisti e come le aziende dovrebbero "approfittarne"

La comunicazione strategica creativa è essenziale per qualsiasi brand che desideri emergere in un mercato sempre più competitivo. La scelta del momento giusto per lanciare prodotti e relative campagne è cruciale, e le stagioni offrono vantaggi distinti.

In questa analisi, nata sotto un ombrellone durante una calda estate calabrese, esploro l'importanza di comunicare tenendo presente lo status del target, l’umore, la disponibilità, l’attenzione, la propensione a ricevere o respingere. Tutti questi fattori variano con le stagioni.

L’estate è sinonimo di relax, vacanze e attività all'aperto. Le persone sono più inclini a spendere tempo e denaro per esperienze che arricchiscono le loro vite. Per molti brand, l'estate rappresenta un'opportunità unica per connettersi con il pubblico in modi più spensierati e creativi.

I brand legati al turismo, come compagnie aeree, agenzie di viaggio, hotel, bevande rinfrescanti, gelati e abbigliamento estivo, trovano in questo periodo terreno fertile per promuovere le loro offerte. Le persone sono già predisposte a pianificare vacanze e viaggi, quindi la comunicazione in questo periodo può portare a risultati significativi.

L’autunno è la stagione della riflessione e della ripartenza. Con il ritorno alla routine quotidiana e l'avvicinarsi delle festività, offre un’opportunità preziosa per i brand. La transizione dall’estate all’autunno porta con sé un cambiamento di mindset che può essere strategicamente sfruttato.

Con l'inizio dell'anno scolastico, i brand che offrono prodotti e servizi educativi trovano nell'autunno il momento ideale per comunicare. Molte aziende tecnologiche scelgono l'autunno per lanciare nuovi prodotti, come smartphone, computer e gadget vari, in preparazione per il periodo natalizio, quando le vendite tendono a crescere notevolmente.

La campagna di lancio dell'iPhone di Apple a settembre è diventata un evento annuale atteso. Con presentazioni in grande stile e una forte attenzione mediatica, Apple sfrutta l’autunno e il suo spirito di cambiamento e ripartenza per introdurre le sue innovazioni tecnologiche e stimolare le vendite prenatalizie.

Dopo un’estate di indulgenza, molte persone cercano di rimettersi in forma con l’arrivo dell'autunno. I brand legati al fitness, palestre e prodotti per la salute possono trarre vantaggio da questa mentalità di "nuovo inizio".

La scelta del momento giusto per comunicare è essenziale per massimizzare l’impatto delle campagne pubblicitarie. I brand devono considerare attentamente i comportamenti stagionali del loro pubblico target e adattare la loro strategia di conseguenza. Mentre l’estate offre opportunità per campagne vivaci e spensierate, l’autunno permette di entrare in sintonia con la mentalità riflessiva e preparatoria delle persone.

La chiave del successo risiede nella comprensione profonda delle esigenze stagionali del proprio pubblico e nell’adattare la comunicazione in modo strategico e creativo. Sia che il vostro brand scelga di comunicare in estate o in autunno, l’importante è farlo con una strategia ben pianificata che risuoni con il pubblico e soddisfi le loro aspettative stagionali.

Immaginiamo di racchiudere in due grandi mondi le stagioni della comunicazione. In estate, la campagna più iconica realizzata è stata "Share a Coke" di Coca-Cola. Lanciata per la prima volta in Australia nel 2011, ha rapidamente guadagnato popolarità a livello globale, diventando un esempio emblematico di marketing efficace e coinvolgente. Coca-Cola ha sostituito il proprio logo sulle bottiglie e lattine con i nomi più comuni nei vari Paesi in cui veniva lanciata, invitando le persone a condividere una Coca-Cola con qualcuno il cui nome fosse presente sulla bottiglia.

In autunno, la campagna "Just Do It" di Nike è stata una delle più iconiche e influenti di tutti i tempi. La combinazione di un messaggio motivazionale e universale, l’inclusività, lo storytelling emotivo e l’utilizzo di atleti di alto profilo ha permesso a Nike di costruire un brand forte e riconoscibile, sfruttando il sentimento di ripartenza e riprogrammazione.

Felice estate e buona comunicazione a tutti.