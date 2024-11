Focus sulle tecniche di disostruzione delle vie aree dei bambini. La manifestazione si svolgerà domenica 9 ottobre con gli istruttori della Società di medicina d'emergenza e urgenza pediatrica

E’ in programma per domani, domenica 9 ottobre, l'appuntamento “Una manovra per la vita”, attesa in piazza della Resistenza a Crotone dalle 10 in poi. La manifestazione si svolgerà con gli istruttori della Società di medicina d'emergenza e urgenza pediatrica (Simeup).

Giunta alla X edizione, punta a informare e formare genitori, nonni e insegnanti sulle manovre da attuare sul bambino in caso di ostruzione delle vie respiratorie da corpo estraneo. "L'ostruzione delle vie aeree per inalazione di corpi estranei è un'evenienza drammatica che, se non prontamente risolta, può portare a esiti fortemente invalidanti fino alla morte - ricorda il presidente nazionale Simeup, Riccardo Lubrano - Una nocciolina, una caramella o un giocattolo possono essere fatali. Questi tragici episodi possono essere evitati con un intervento tempestivo. Noi, con la giornata 'Una manovra per la vita', insegneremo come e cosa fare".

Gli Istruttori certificati del Centro Magna Grecia Blsd di Crotone , coordinato dalla dottoressa Anna Maria Sulla insegneranno le manovra salva-vita attraverso dimostrazioni ed esercitazioni pratiche con l’ausilio di manichini. Informati e formati: "perché un piccolo gesto consapevole - rimarcano gli organizzatori - può salvare la vita di un bambino".