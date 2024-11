L’evento, in programma l'11 febbraio, è promosso dall’associazione Sipem sos Calabria con il patrocinio dell’Ordine psicologi Calabria e del Comune di Lamezia. Si punta a focalizzare l'attenzione sui professionisti chiamati a gestire i traumi a seguito di eventi calamitosi

“La psicologia dell’emergenza in Calabria. Esercitazione nazionale Exe Sisma dello Stretto. Sinergie e prospettive di intervento future”. È questo il titolo dell’evento in programma sabato 11 febbraio (dalle ore 10:00 alle ore 13:00) presso la Sala consiliare del comune di Lamezia Terme. L’appuntamento è promosso dall’associazione Sipem sos Calabria psicologia dell'emergenza, con il patrocinio dell’Ordine psicologi Calabria e del Comune di Lamezia. Il convegno punta a focalizzare l’attenzione sulla figura e sul ruolo dello psicologo nei contesti emergenziali e la gestione del trauma a seguito di eventi calamitosi, prendendo spunto dall’esercitazione Exe Sisma dello Stretto tenutasi dal 4 al 6 novembre 2022 in Calabria e Sicilia. Altro aspetto concerne la cultura della sicurezza, atta ad aumentare la capacità resiliente del cittadino e rendere efficace ancora di più il sistema dei soccorsi.

La locandina del convegno

Interverranno:

Saluti Istituzionali con Giuseppina Princi , vice presidente consiglio regionale,

, vice presidente consiglio regionale, Domenico Costarella , dirigente generale protezione civile Calabria,

, dirigente generale protezione civile Calabria, Paolo Mascaro, sindaco città di Lamezia Terme,

sindaco città di Lamezia Terme, Armodio Lombardo , presidente ordine degli psicologi Calabria,

, presidente ordine degli psicologi Calabria, Tenente generale Antonio Battistini, generale di brigata Saverio Pirro esercito italiano.

Relazioni a cura di: