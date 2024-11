Dal 2011 esiste a Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, un poliambulatorio che offre visite specialistiche e terapie gratuite. Un servizio al quale, solo nel 2017, si sono rivolti circa 20 mila cittadini da tutta l’area metropolitana reggina. E' una iniziativa dell'Associazione Calabrese di Epatologia che negli anni è riuscita a rimuovere gli ostacoli di carattere economico, sociale e culturale che solitamente impediscono un’equa opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie. Ecografia internistica e mammaria, ecocolordoppler vascolare, cardiologia con relativa diagnostica ma anche diabetologia, dietologia ed endocrinologia, tanti i servizi richiesti ed erogati grazie al lavoro quotidiano di volontari e

A raccontare l'esperienza dell'Ace è stato lo stesso presidente, il gastroenterologo Lino Caserta, ospite dell'ultima puntata di LaC Salute che, in studio con Rossella Galati, ha ripercorso i risultati raggiunti negli anni e ha spiegato quali sono i progetti futuri, partendo da un sogno che si fa sempre più vicino. L'amministrazione comunale reggina infatti ha approvato a giugno lo schema guida per la sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Città di Reggio Calabria, la Fondazione per la Medicina Solidale e l’Associazione Calabrese di Epatologia, per iniziative volte alla promozione della salute nell’ambito del contesto cittadino e delle politiche pubbliche locali. Si punta alla creazione di uno spazio dedicato alla conoscenza, in cui le discipline sanitarie potranno confrontarsi con altri saperi. Rivedi la puntata integrale al seguente link.