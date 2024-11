Medici, volontari ma anche esperti di alimentazione, attività fisica, terapie alternative, per un percorso unico di educazione alla prevenzione, alla salute e, ovviamente, al benessere. A Vibo Valentia il convegno “Magico Evento” impreziosito dai Laboratori di bellezza dedicati a tutte le donne che affrontano il cancro e che non vogliono rinunciare alla propria femminilità, insieme all’associazione “La forza e il sorriso”. L’unico progetto di responsabilità sociale del settore cosmetico nazionale patrocinato da Cosmetica Italia, completamente gratuito, che ha come obiettivo quello di offrire informazioni, idee e consigli pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie. Una vera e propria scuola di positività per tutte le donne che, sottoposte a trattamenti oncologici, non vogliono rinunciare alla propria bellezza, riconquistando il proprio senso di benessere e autostima.

Il convegno. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei medici Antonino Maglia e del presidente del Csv Roberto Garzulli, i lavori moderati dal dottor Romeo Aracri sono proseguiti con le relazioni mediche su temi specifici: “Promozione del benessere e prevenzione del rischio” di Teresa Landro; “Le stagioni della vita: i risvolti emotivi della ciclicità del corpo femminile” di Miryam Frosina; “Il cuore delle donne - la patologia cardiovascolare” di Soccorso Capomolla; “Il benessere della donna e l’attività sportiva” di Simone Peditto; “Bell’essere e benessere in medicina estetica” di Alessia Canonaco; “La mano tra estetica e funzione” di Francesco Cannavò; “Per la bellezza delle donne che affrontano il cancro” di Emma Crawley.