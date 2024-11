È tanta la sorpresa per le persone che da ieri si stanno presentando all’ufficio ticket dell’Asp di Vibo Valentia, a via Moderata Durant, che sulla porta hanno trovato un avviso di chiusura per ferie. Il cartello spiega che il servizio sostitutivo sarà svolto negli uffici dell'ospedale Jazzolino di Piazza Fleming.

Ma la maggior parte degli utenti è ignara di questa novità e davanti al cartello è rimasta spiazzata. Chi si è presentato già dalle prime ore del mattino per validare, con il pagamento del ticket, ricette prescritte dai medici di base ha appreso della chiusura solo una volta giunto davanti al portone dell'ufficio ed è stato costretto a spostarsi verso la struttura ospedaliera. C’è chi è arrivato, accaldato dal sole di metà agosto, prima della solita chiusura prevista per le 11.30, trovando il gabbiotto chiuso e ritenendo l’accaduto una beffa. C’è molto malcontento tra la folla, poiché il cambiamento di ufficio non è stato comunicato in maniera adeguata e soprattutto perché causerà file estenuanti, nel mese più caldo dell’anno.

Il disagio sarà avvertito soprattutto dagli anziani, molti dei quali giungono da fuori città già provati dal caldo e, una volta arrivati, saranno costretti a dirigersi verso l'altra struttura. «La sanità in Italia fa acqua da tutte le parti – commenta con disappunto un’anziana signora, arrivata appositamente da Gerocarne, piccolo comune delle Preserre vibonesi. Ha continuato: «Io ho appreso la notizia adesso. È increscioso perché ci sono tanti pazienti che hanno bisogno di supporto che gli viene negato».

Secondo l'avviso l’ufficio riaprirà a fine agosto.

Paula Scalamogna