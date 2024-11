Le vendite contribuiranno a finanziare borse di studio per approfondire i progetti sulla prevenzione e cura della malattia degenerativa

Ancora una volta solidarietà e ricerca trovano nelle produzioni di eccellenza calabresi l’occasione per combaciare con le esigenze di finanziamento per importanti progetti di ricerca in campo sanitario. Questa volta, protagoniste sono le clementine Igp di Calabria che sono in vendita nei negozi Coop dove si sta svolgendo la manifestazione, pro Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus.

La vendita delle clementine Igp viene fatta in cartoncini da 2 chili e per ogni cartoncino venduto, 0,30 centesimi di euro contribuiranno a finanziare borse di studio per giovani ricercatori che stanno appunto studiando come prevenire e curare l’Alzheimer. «E’ un importante occasione per la nostra regione -sottolinea Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria– poiché dentro le nostre produzioni ci sono virtù fondamentali come la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale, il rispetto delle persone. E’ altresì importante che viene riconosciuto a chi lavora il giusto prezzo. Se poi questo va a beneficio di una apprezzabile causa il tutto diventa davvero rilevante».