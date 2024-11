Come medici di famiglia «dobbiamo comunque invitare gli anziani a fare vita sociale, magari la sera, quando il calore si riduce. Riprendere le relazioni sociali è fondamentale per il benessere psichico. Il ripristino della socialità è per gli anziani la strategia migliore per frenare il decadimento cognitivo e tenere lontane tante forme che stiamo sempre più riscontrando: nevrosi, depressioni, disagio. I pazienti sono più aggressivi, più chiusi, meno disponibili alla relazione. Compito del medico di famiglia è recuperare l'aspetto relazionale attraverso la forza del rapporto fiduciario con il paziente. Se io chiamo il paziente anziano che non vedo da un po' in studio riesco a rompere un po' il muro che si è costruito attorno e si può convincerlo a riprendere attività sociali che prima del Covid faceva, dal ballo al gioco delle carte, cose quotidiane interrotte con la pandemia»