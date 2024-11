La decisione partorita alla Cittadella di Catanzaro nel corso della seduta di Giunta Regionale. La manager resterà in carica per un mese, aggiungendo questo incarico a quello ricevuto lo scorso 14 gennaio di commissario dell'Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro

La fumata bianca sulla nomina del nuovo commissario Asp di Cosenza, in sostituzione del dimissionario Raffaele Mauro, è giunta dalla sede della Cittadella di Catanzaro a margine di una lunga riunione della giunta regionale. La scelta è caduta su Caterina De Filippo, già commisario dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro. Si tratta di un incarico ad interim della durata di un mese. Secondo alcune indiscrezioni, era stato interpellato anche l’attuale commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Achille Gentile, il quale però ha ritenuto di declinare l’invito nella convinzione che non potesse aggiungere un altro incarico a quello già gravoso della gestione del nosocomio bruzio dell’Annunziata, del Mariano Santo e del Santa Barbara di Rogliano. Nelle ultime ore era circolata la notizia che la soluzione sarebbe stata comunque individuata nella cerchia dei manager già in servizio dal 14 gennaio scorso, con l’assegnazione ad interim ad uno di loro, delle funzioni dirigenziali dell’azienda sanitaria cosentina. Notizia che ora ha trovato conferma.