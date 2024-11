Il governatore della Calabria: «Il territorio indebolito nei sevizi sanitari erogati e l’Azienda isolata»

Il presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha scritto al direttore Generale dell'Asp di Reggio Calabria, Giacomo Brancati, chiedendo le dimissioni dal suo incarico. «Egregio Direttore – afferma il presidente Oliverio -, è da più tempo che, quotidianamente, si manifestano tensioni e conflitti con diversi attori che operano con il Servizio sanitario provinciale. Anzitutto vanno richiamate le sofferenze che testimoniano gli utenti per diffuse inadeguatezze e disfunzioni nei servizi che, per se trovano radici antiche, non mostrano segnali concreti di inversione di tendenza. Inoltre, le Istituzioni provinciali, a partire dalla Prefettura, la quasi totalità dei Sindaci della provincia e le forze sociali, segnalano difficoltà nell’interlocuzione con l’Azienda e persino soluzioni concordate che nei fatti rimangono senza alcuna attuazione.

Le stesse attività ordinarie, faticosamente definite (procedure di reclutamento, attuazione dell’atto aziendale, etc.) segnano il passo, o non risultano ancora attivate. Tale situazione, sommata alle gravi conseguenze determinate sul sistema sanitario regionale dalla gestione commissariale del Piano di rientro, ha determinato nella realtà territoriale di riferimento l’indebolimento dei servizi sanitarie erogati, l’isolamento dell’Azienda e un clima di diffusa sfiducia. Alla luce di quanto sopra – conclude Oliverio -, ritengo necessaria, come ho avuto modo di esprimerti più volte nelle settimane scorse, la presa d’atto di tale grave situazione, con le conseguenti tue determinazioni in ordine alla cessazione dell’incarico di direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria».