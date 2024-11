Vitaliano e Rita, una coppia di Catanzaro, genitori di un ragazzo affetto da disturbo dello spettro autistico, chiedono la creazione di una struttura per consentire l'inclusione sociale di questi giovani

Vitaliano Corasaniti ha 38 anni e gli ultimi 18 li ha trascorsi, assieme alla moglie Rita, a stretto contatto con il figlio Saverio affetto da un disturbo dello spettro autistico. Si tratta di una patologia che richiede cure e attenzioni continue e che ha completamente assorbito ogni energia ai due genitori.Saverio benchè abbia raggiunto la maggiore età non è autosufficiente e la sua vita si riduce ad una monotona routine quotidiana.

Proprio per questa ragione i genitori di Saverio, Vitaliano e Rita, hanno voluto lanciare un appello rivolto alle istituzioni chiedendo l'apertura di un centro di inclusione aggregativa dedicato ai bambini speciali. «Sarebbe un modo per far vivere a nostro figlio il mondo esterno consapevolmente e guidato da personale competente» è il commento di Vitaliano Corasaniti. «Attualmente Catanzaro è sprovvista di centri di questo genere, ci sono solo centri di riabilitazione ma che richiedono lunghi tempi di attesa per potervi accedere». «Ci sarebbe ancora tanto da lavorare sotto questo aspetto in città - ha aggiunto Rita Mazzei -. Sono molti i bambini speciali e per loro potrebbero essere creati progetti o piani di inclusione sociale e lavorativi come si fanno anche in altre regioni d'Italia».

Luana Costa