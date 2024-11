Detto, fatto. Il dirigente dell'Asp di Catanzaro, Giuseppe Perri ha annunciato l'inizio della terapia per la giovane di Sellia Marina affetta da encefalopatia epilettica

"Beatrice oggi ha ripreso le cure fisioterapiche domiciliari". Il dirigente generale dell’Asp, Giuseppe Perri, ha comunicato la notizia alla redazione giornalistica di LaC Tv. Il direttore, ospite della trasmissione di LaC salute, in onda venerdì 22 settembre, ha raccolto l’appello di Mamma Maria e promesso: “l’Asl prenderà in carico il suo problema. Approfondirò la vicenda con il Direttore del distretto”. Detto, fatto.





Tutto è partito il 20 settembre. La denuncia di mamma Maria durante “I fatti in diretta”, il rotocalco di approfondimento condotto da Pietro Comito. L’inviato, Agostino Pantano, ha raccolto l’appello: “Mia figlia è stata privata dell’assistenza domiciliare”, ha detto ai nostri microfoni. A lei, che necessita di una persona 24 ore al giorno, è stato tolto l’essenziale.

La ragazza soffre di una terribile malattia sin dalla nascita: encefalopatia epilettica farmacoresistente. 21 chili e una vita inchiodata su un lettino… la sua fissa dimora. Non cammina, non si muove, si nutre solo attraverso dei macchinari. La famiglia Davoli dal luglio 2016 richiedeva il servizio senza ricevere risposta. «Non avevano più i fondi» - riferisce mamma Maria con le lacrime agli occhi durante la puntata de “I fatti in diretta”. Oggi tutto è stato sistemato. La famiglia, duramente provata anche dalla povertà, vive in una casa popolare di Sellia Marina, il padre di Beatrice è un precario e la pensione di accompagnamento serve “solo a coprire le medicine”, potrà gioire con Beatrice che riceverà le cure fisioterapiche domiciliari. La giovane aveva ottenuto anche la possibilità di effettuare riabilitazione in un centro specializzato di Sellia Marina ma trasportare la bambina era un’impresa difficile, se non impossibile.