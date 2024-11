Il responsabile del dicastero ha predisposto l’ispezione «in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni».

Il ministro della Salute Roberto Speranza, si legge in una nota, «ha immediatamente predisposto l'invio di un'ispezione nell'ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni».

Dopo l’annuncio di un’ispezione interna disposta dall’Asp arriva dunque il provvedimento del dicastero. Necessario fare luce al più presto sulla vicenda dello Jazzolino, considerato soprattutto il fatto che il parto cesareo non sarebbe stato possibile per mancanza di anestesisti.

