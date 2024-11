Il ministro della Salute manda la visita ispettiva agli ospedali spoke di Corigliano-Rossano. Il sopralluogo è previsto domani nello stesso giorno in cui il commissario per l’emergenza sanitaria in Calabria, Saverio Cotticelli, avrebbe dovuto far visita al nosocomio di Trebisacce (di cui si attende ad ore la riapertura), per poi dare forfait nel pomeriggio di oggi.



Sarà che il commissario ad acta accompagnerà la delegazione ispettiva del Ministero in questo sopralluogo tra i disastri della rete assistenziale ionica? Non si sa. È più probabile, però, che gli ispettori viaggeranno da soli ed incognita per testare il reale stato di saluto degli ospedali dell’alto Jonio calabrese. Lì dove si minacciano –un giorno sì e l’altro pure – chiusure di reparti per carenza di medici; lì dove non ci sono ambulanze per i trasferimenti; lì dove i ricoveri e le visite specialistiche sono diventate una chimera. È probabile che gli ispettori dedichino parte del loro tempo al presidio “Compagna” di Corigliano, quello che tra i due è il più malato. Prima, però, passeranno dalla sede del management a Cosenza per raccogliere documenti e farsi un’idea di quello che sta accadendo. Sta di fatto che è la prima volta che un ministro della Salute manda i suoi “legati” nel territorio della Sibaritide per rendersi conto di quello che sta accadendo.