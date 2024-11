L’equipe del nuovo direttore della divisione di Cardiologia dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano Giovanni Bisignani è al lavoro a pieno ritmo. Dopo l’avvio dell’attività di Aritmologia interventistica su due pazienti a cui era stata diagnostica una sincope inspiegata e ai quali sono stati impiantati due loop recorder, nelle ultime ore lo staff medico ha proceduto all’impiego del primo pacemaker temporaneo esterno provvisorio in un paziente con blocco dell’atrio ventricolare.

La notizia trasmette entusiasmo in uno momento alquanto difficile per la sanità jonica. Tuttavia, uno degli obiettivi prossimi da raggiungere, così come hanno sottolineato sia il direttore Bisignani, sia il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi è la riattivazione dell’Utic (unità terapia intensiva cardiologica) indispensabile per i pazienti affetti da patologie cardiaca acuta.