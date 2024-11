Il primo cittadino ha incontrato il direttore dell’Asp Giuseppe Perri

Il pressing del sindaco Sergio Abramo sulle emergenze sanitarie del capoluogo di regione prosegue senza sosta. In attesa delle decisioni del commissario Scura in ordine allo sblocco delle assunzioni per il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, il primo cittadino si è occupato – sempre avvalendosi del suo ruolo di autorità sanitaria – della questione dei servizi di radiologia dell’Asp di via Paparo e Lido che risultano fermi da tempo, con gravi disagi per la popolazione.

Abramo ha incontrato, a tal proposito, il direttore generale dell’Asp, dottor Giuseppe Perri, al quale ha segnalato l’urgenza di fare ripartire i servizi di radiologia delle due postazioni cittadine. Il fermo, è stato confermato dal manager, è dovuto essenzialmente ai guasti che hanno riguardato le apparecchiature radiologiche in dotazione, piuttosto datate. A tale proposito, il dottor Perri ha assicurato che è in corso la gara per l’acquisto di nuovi e più sofisticati apparecchi radiologici digitali. È prevedibile che già a fine settembre la gara venga aggiudicata e che dunque in autunno le nuove tecnologie possano essere installate a via Paparo e a Lido.

Si pone anche il problema del personale medico e tecnico. Se il commissario Scura sbloccherà le assunzioni, nuovo personale medico, tecnico e infermieristico sarà destinato alle postazioni cittadine. Il sindaco Abramo ha preso atto dello sforzo compiuto dal direttore generale dell’Asp per dotare le radiologie del centro e di Lido delle indispensabili apparecchiature e si è riservato di monitorare attentamente la situazione.

l.c.