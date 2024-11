Il direttore generale Giuseppe Perri ha proceduto ad assegnare l’incarico di primario per unità operative senza guida. In particolare, sono state riempite le caselle del dipartimento di Emergenza e del dipartimento dello Staff

Anche all’azienda sanitaria provinciale, così come all’ospedale Pugliese di Catanzaro, si sta procedendo all’assegnazione degli incarichi di direttore di struttura complessa. Dopo le nomine di Anna Monardo a primario dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione all’ospedale di Lamezia Terme e di Ferruccio Lucchino al pronto soccorso, il direttore generale Giuseppe Perri ha infatti ritenuto di dover procedere all’assegnazione di un incarico temporaneo per il dipartimento di Emergenza rimasto nel frattempo sprovvisto di guida. Il dg dopo aver esaminato i curricula di tutti i direttori ritenuti aventi titolo, ha deciso di assegnare l’incarico per sei mesi ad Anna Monardo disponendo la corresponsione al dirigente incaricato il trattamento economico previsto per la direzione del dipartimento.

Altrettanto provvisoria è la nomina di Carmine Dell’Isola, ex direttore sanitario dell’azienda sanitaria provinciale a direttore del dipartimento dello Staff. La divisione è di nuova costituzione è assomma le funzioni dell’Unità operativa complessa di Programmazione e controllo e l’Unità operativa di Gestione totale della qualità. La prima già diretta da Dell’Isola, la seconda invece da Piercarlo Rizzi. Dopo aver esaminato i curricula di entrambi i dirigenti il direttore generale Giuseppe Perri ha affidato l’incarico per sei mesi a Carmine Dell’Isola disponendo la corresponsione del relativo trattamento economico.

Luana Costa