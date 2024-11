Nella provincia di Catanzaro si registra un lieve ritardo nel tracciamento dei contagi dovuto soprattutto alla corsa ai tamponi registrato negli ultimi giorni. Alcune farmacie sono state letteralmente prese d'assalto e non solo da chi ha deciso di non vaccinarsi - ed è quindi costretto a sottoporsi più volte a controllo - ma anche da chi affetto da sintomi influenzali per precauzione si sottopone a screening.

Rallentamento nel tracciamento

I risultati dei tamponi positivi - nella maggior parte dei casi test rapidi eseguiti in farmacia e nei laboratori privati accreditati - vengono così comunicati all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, incaricata di effettuare il test di conferma con tampone molecolare. «Tra il 23 e il 24 dicembre ci sono stati comunicati numerosi casi di positivi accertati da test rapido» conferma Claudio De Santis, dirigente dell'unità operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'Asp di Catanzaro. «Un elenco lunghissimo che stiamo cercando di smaltire in questi giorni con un lieve ritardo ma possiamo dire che la situazione è sotto controllo».

Personale Asp ridotto

Il responsabile conferma che possono trascorrere al massimo due o tre giorni prima della chiamata dell'Asp per effettuare il tampone di conferma: «In tal caso, i medici di famiglia vengono informati e la procedura procede da prassi anche se durante il giorno di Natale ha subito un rallentamento». Anche il personale addetto al tracciamento è infatti ridotto: all'Asp di Catanzaro in 5 sono incaricati dei tracciamenti sui test molecolari e solo 2 deputati ai controlli dei test comunicati dai laboratori privati e dalle farmacie: «Di recente, abbiamo integrato le unità di personale, con gli infermieri inizialmente assunti per le scuole. Rispetto allo scorso anno però il personale è diminuito e i casi decisamente aumentati».

Nuovo caso Omicron

Inoltre, nei giorni scorsi è stato accertato nella provincia di Catanzaro un secondo caso di variante Omicron, localizzato nel comprensorio lametino, dopo il primo sequenziato nel Catanzarese.