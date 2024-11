La professionista di origini cosentine era stata indicata seconda classificata dalla commissione esaminatrice alle spalle dell'ex primario Pasquale Novellino posto dal primo settembre in quiescenza

Sarà la cosentina Maria Lucente a dirigere l'unità operativa di Patologia Neonatale Tin dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. L'incarico è stato affidato questa mattina all'esito della selezione pubblica indetta dal direttore generale, Giuseppe Panella. La professionista era stata indicata seconda classificata dalla commissione esaminatrice alle spalle dell'ex primario Pasquale Novellino, posto però in quiescenza. Da qui la scelta del direttore generale di affidare al medico consentino la gestione del reparto del Pugliese.

Nello specifico, la commissione aveva attribuito a Pasquale Novellino 70,15/100 punti, a Maria Lucente 64,30/100 e a Rossella Galiano 62,92/100. Ma già a partire dal primo settembre l'ormai ex primario era stato posto in quiescenza e così per "garantire la continuità della linea aziendale" il dg ha indirizzato la sua scelta verso la seconda classificata.

