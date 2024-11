Il progetto fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali Siulp ed Fsp per dare un segnale di vicinanza agli agenti che ogni giorno lavorano in prima linea nella lotta al coronavirus

Oltre cento autovetture della Polizia di Stato sono state sanificate, questa mattina, grazie all’iniziativa promossa dalle segreterie provinciali di Catanzaro delle organizzazioni sindacali Siulp ed Fsp.

La sanificazione ha interessato tutti i veicoli in uso non solo alla questura di Catanzaro e ai commissariati di Polizia di Catanzaro Lido e Lamezia Terme, ma anche a quelli assegnati alle diverse specialità presenti nel territorio provinciale, quali gli Uffici della Polizia Stradale, Postale, Ferroviaria ed Aeroportuale. Il trattamento di sanificazione è stato effettuato dalla ditta Grv Service Srl di Crotone, che ha accolto la richiesta delle organizzazioni sindacali praticando un prezzo particolarmente conveniente.



Soddisfazione è stata espressa dai segretari provinciali delle organizzazioni sindacali, Gianfranco Morabito per il Siulp e Massimo Arcuri per Fsp, presenti insieme al segretario nazionale Fsp, Giuseppe Brugnano, i quali hanno evidenziato: «Abbiamo voluto dare un chiaro segnale di collaborazione sia alla nostra amministrazione che ai colleghi che ogni giorno affrontano in prima linea questa emergenza legata al coronavirus. Abbiamo avviato un percorso di dialogo e collaborazione con il nuovo questore Mario Finocchiaro, dopo un periodo difficile in termini di confronto con la precedente gestione della Questura. Oggi vogliamo dimostrare – hanno aggiunto Morabito e Arcuri – che bisogna essere squadra e affrontare insieme questa emergenza, così come tutte quelle che si presentano ogni giorno nello svolgimento del nostro compito, trasmettendo un messaggio di sicurezza e vicinanza a tutta la popolazione».