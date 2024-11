I vertici del Partito Socialista e del Centro Protesi Inail insieme in un incontro interlocutorio voluto dal partito del garofano rosso per discutere del completamento della struttura e di un miglioramento delle prestazioni all'interno di un quadro che per il Psi è di scarsi risultati.

A darne notizia è Milena Liotta, coordinatrice del Psi lametino, spiegando che all’evento, in programma per mercoledì 10 febbraio alle 12 nei locali della Fondazione Terina, parteciperà anche il direttore centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione Giorgio Soluri ed esponenti dell’Asp di Catanzaro.

Questi ultimi sono parte interessata per quanto concerne «l’attivazione dei posti letto di riabilitazione assegnati da anni all’ospedale di Lamezia Terme e l’attività connessa con il trasferimento del reparto di riabilitazione dall’Ospedale di Lamezia Terme nei locali del Centro Protesi».

«Intendiamo constatare lo stato attuale della struttura e l’attività che vi si svolge nella duplice funzione prevista dalla convenzione Polo Integrato Asp-Inail che non sembra aver raggiunto i risultati sperati nonostante il grande impegno di personale e di dotazioni tecnologiche -. Riteniamo che dopo tanti anni dalla decisione di attivare un Centro Protesi Inail nell’area industriale di Lamezia Terme, con la struttura completata e dotata di strumentazioni all’avanguardia e con l’inserimento di personale adeguato per numero e specializzazione, è necessario ora l’impegno per il completamento e per la migliore utilizzazione».

Ha assicurato la sua presenza anche Gennarino Masi Masi, presidente della Fondazione Terina, che comprende i locali del Polo Integrato Asp-Inail di Lamezia Terme.