VIDEO | Nella nuova puntata della rubrica targata LaC Tv, il fisioterapista Michele Cespites spiega come trattare la cervicalgia e come prevenirla

Una persona su due soffre di cervicale. Un disturbo molto diffuso, indipendentemente dall'età. Sono sempre di più infatti i giovani che accusano tensione a livello cervicale, spesso a causa di comportamenti e abitudini scorretti come una cattiva postura, stress e vita sedentaria. A spigarne cause, rimedi, complicanze e cure è stato il fisioterapista Michele Cespites, ospite dell'ultima puntata di LaC Salute, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv. «Per postura si intende la posizione del corpo nello spazio - spiega lo specialista - . Spesso non ci si rende conto che c'è una alterazione posturale.

E' facile infatti notare come le persone abbiano l'abitudine di stare flesse in avanti o, nel caso degli sportivi, all'indietro. E questo porta ad una alterazione della curva fisiologica. Molti sono anche coloro che assumono una posizione errata davanti al computer o utilizzando il telefonino e così via. Si tratta dunque di abitudini che compromettono la nostra salute». Dunque uno dei primi consigli per prevenire la cervicale è mantenere una postura corretta, sia di giorno che di notte, abbinata ad un esercizio fisico costante ed una corretta alimentazione (foto copertina Mdm fisioterapia). Rivedi la puntata al seguente link: