La lettera di protesta sottoscritta dai medici di Rianimazione e Anestesia dell'ospedale di Cetraro ha generato gravi conseguenze. Con una nota che porta la data di oggi, il direttore sanitario dello spoke Cetraro-Paola Vincenzo Cesareo ha disposto «con effetto immediato e fino a nuove disposizioni, in attesa di risolvere le criticità evidenziate, la temporanea sospensione dell'attività» del reparto. Poi specifica: «Il personale tutto verrà utilizzato da questo ufficio secondo le esigenze di sevizio di codesta Direzione sanitaria e della stessa Asp».

La lettera di protesta

Il personale medico del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Cetraro, ieri aveva scritto una lunga missiva indirizzata allo stesso direttore sanitario e al commissario Asp Giuseppe Zuccatelli, lamentando che «non è possibile fornire un’adeguata assistenza ai pazienti Covid e garantire loro la necessaria tutela». Secondo i camici bianchi dell'ospedale "Giannino Iannelli", individuato come centro per la cura dei pazienti affetti da coronavirus, non ci sarebbero le condizioni per garantire un servizio efficiente.

I motivi della protesta

Tra le motivazioni che avrebbero scatenato l'ira dei medici, ci sarebbero la carenza di dispositivi di protezione individuale, un numero insufficiente di attrezzature per il monitoraggio dei pazienti, carenza di personale e assenza totale di quello qualificato per il trattamento dei pazienti covid e gestione del pre triage inadeguata. Mancherebbero, oltretutto, anche i protocolli interni al pronto soccorso per il pre triage e i sistemi di monitoraggio nella tenda della Protezione Civile. «Prendo atto di tutto ciò che ha comunicato», scrive Cesareo nella nota di servizio spedita all'indirizzo della dottoressa Maria Franca Occhiuzzi, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione.