È una terribile malattia degenerativa la sla, che immobilizza il corpo ma non la mente. Lo sa bene Giuseppe, 60enne di Catanzaro. Un uomo sorridente e coraggioso con la sclerosi laterale amiotrofica dal 2012, che ha trovato al centro Clinico San Vitaliano un ambiente che gli consente di affrontare con serenità la quotidianità, affiancato da Valeria, moglie amorevole e mamma attenta dei suoi due figli. «Le reazioni emotive sono state cicliche. Il primo impatto è stato devastante perché quando è stata diagnosticata la malattia non è stata utilizzata la sigla ma la dicitura per esteso "sclerosi laterale amiotrofica". Allora siamo andati su internet e abbiamo scoperto che era la "sla" - racconta Valeria - poi però grazie al suo carattere, alla sua indole di persona razionale, pacifica, assertiva, positiva, lui stesso ha aiutato noi familiari a gestire la situazione con la massima armonia». Un'armonia che si respira nella stanza di Giuseppe, amico e confidente di tutti gli ospiti della struttura. «Questa è la stanza dove si condividono le partite di calcio, si parla di sport, ci si confida, è un ambiente familiare. Inoltre io sono una libera professionista - aggiunge Valeria - e Giuseppe cura ancora la mia contabilità. Non ha la possibilità di fare le operazioni manualmente ma io porto qui il mio pc e lui mi detta ciò che io devo fare. Abbiamo cercato di continuare la vita di sempre». Dunque nonostante la vitalità di Giuseppe sia imprigionata nel suo corpo che diventa via via immobile, i suoi occhi brillano quando si parla dei suoi figli e della sua famiglia, sono loro a dargli la forza di reagire. «C'è sofferenza, c'è dolore, c'è tristezza però noi abbiamo i nostri figli che ci danno una grande forza. Loro hanno ancora bisogno di noi, noi siamo ancora il loro punto di riferimento. E' questo che ci dà tanta energia». L'intervista integrale alla moglie di Giuseppe andrà in onda nel corso della nuova puntata di LaC Salute, domani venerdì 19 ottobre alle 13.30 e alle 20.00 su LaC tv canale 19. Si parlerà degli "aspetti psicologici nella sla" insieme allo psicologo e psicoterapeuta del Centro Clinico San Vitaliano Domenico Mauro.