Rivendicano diverse mensilità dello stipendio, sono gli operai dell'indotto dell'ospedale spoke di Corigliano-Rossano che stamattina all'alba sono saliti sul tetto del presidio di Rossano per protestare contro il mancato pagamento salariale e per rimarcare come l'azienda per la quale operano ha iniziato, inspiegabilmente, a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro. Aggiornamenti in corso.