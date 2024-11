Il Policlinico universitario è in grado di ospitare in totale 32 pazienti Covid. I nuovi ricoveri saranno effettuati al settimo livello dell'edificio A

Altri 12 posti letto dedicati al Covid, in aggiunta ai 20 già operativi suddivisi in sub intensiva e medica, saranno attivati al Policlinico universitario "Mater Domini" di Catanzaro per un totale di 32.

La nota di riorganizzazione degli spazi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, è stata firmata oggi dal direttore sanitario Giuseppe Panella e dalla direttrice di presidio Caterina De Filippo e prevede alcuni spostamenti di reparti di altre discipline per far spazio ai letti previsti per i degenti Covid. I nuovi ricoveri saranno effettuati al settimo livello dell'edificio A.

Oltre ai posti letto, si chiede maggior impiego di personale sanitario e di infermieri.