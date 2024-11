L’iniziativa per favorire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. Si discute inoltre della possibilità di attivare percorsi formativi dedicati alla prevenzione del Covid

L'Asp di Crotone è disponibile a attivare un sistema di sorveglianza sanitaria negli istituti scolastici mediante personale aziendale. Lo ha comunicato il direttore generale facente funzioni Francesco Masciari, nel corso di un incontro con la Cgil sulla verifica dello stato di attuazione per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico.

I rappresentanti della Cgil hanno richiamato anche la necessità di avviare tempestivamente le campagne vaccinali obbligatorie e non con particolare riferimento alle vaccinazioni anti influenzali. Masciari ha anche dato la piena disponibilità dell'Asp ad attivare percorsi formativi dedicati alla prevenzione del Covid 19 nelle scuole. Il direttore generale ha specificato che queste attività verrebbero rese in modo gratuito in collaborazione con le scuole e per questo ha invitato i sindacati ad attivarsi presso le istituzioni scolastiche provinciali per verificare la possibilità di realizzare quanto proposto.