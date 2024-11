In totale, nella sola giornata di ieri, risultati positivi al tampone 19 persone. In ospedale sono ricoverati 31 pazienti

«La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 240 nuovi soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 9 sono risultati positivo al test». È quanto riferito in una nota stampa nella quale si specifica:

«Poiché da oggi è attivo anche un laboratorio afferente l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, onde evitare confusione o incongruità nelle cifre, per il numero totale delle persone controllate e dei contagi – si legge - si fa riferimento al dato diramato dalla Protezione Civile».





I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 31: 22 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia e 6 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 5 (compreso il decesso avvenuto all’ospedale di Melito Porto Salvo), mentre i pazienti dimessi perché guariti sono 7.

«Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa. Il numero di 19 casi positivi in un giorno solo si desume dai dati riportati dalla Protezione civile».

Nella giornata di mercoledì infatti i casi positivi a Reggio erano 104 mentre oggi salgono a 123.