Un positivo è stato riscontrato dal Grande ospedale metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria che ha sottoposto a screening per CoViD-19 74 soggetti. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 20: 18 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell'Ospedale di Reggio Calabria). In virtù di una dimissione effettuata quest'oggi, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 48.





