La ricerca contro il coronavirus non si ferma. «Per tre vaccini sono già iniziati gli studi clinici, oltre 70 altri sono in fase di sviluppo e stiamo lavorando con i nostri partner per accelerare la loro produzione e distribuzione». Lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel corso della conferenza stampa da Ginevra su Covid-19.





«Stiamo continuando a lavorare con partner in tutto il mondo per accelerare la ricerca e lo sviluppo di cure contro il coronavirus. Oltre 90 paesi hanno aderito o hanno espresso interesse a partecipare al nostro studio Solidarity, e oltre 900 pazienti sono stati arruolati per valutare la sicurezza e l'efficacia di 4 farmaci e combinazioni di terapie» ha aggiunto il dg.





«Oltre a Solidarity, sono lieto di annunciare che l'Oms ha convocato gruppi di specialisti per esaminare l'impatto dei corticosteroidi e di altri farmaci antinfiammatori sugli esiti del trattamento per coronavirus». Inoltre, ha concluso: «Stiamo inoltre esaminando l'uso dell'ossigeno e le strategie di ventilazione per i pazienti. Qualsiasi intervento che riduca la necessità di ventilazione e migliori i risultati nei casi in condizioni critiche è importante, specialmente in contesti con poche risorse».