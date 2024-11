Per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso nell'area centrale della Calabria. Il numero dei positivi resta fermo a 273

Per il secondo giorno consecutivo nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia non si registrano nuovi casi di contagio da Covid 19.



Già nella giornata di ieri su 193 persone sottoposte a screening erano risultate zero quelle contagiate, e ancora oggi si conferma lo stesso trend. Sono 329 i tamponi sottoposti ad esame nelle ultime 24 ore nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, di queste nessuna è risultata affetta da Covid 19.



Nello specifico, i tamponi provenivano nel numero di 237 dalla provincia di Catanzaro, 60 da Crotone e 32 da Vibo Valentia.

Resta, dunque, stabile la mappa dei contagi nell'area centrale della Calabria. Per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone contagiate è fermo su 380, 66 guariti e 41 decessi. In particolare, nella provincia di Catanzaro i positivi sono 186, 38 i guariti e 29 i decessi, nella provincia di Crotone i positivi sono 128, 18 i guariti e 6 i decessi, nella provincia di Vibo Valentia i positivi sono 66, 10 i guariti e 6 i decessi. Le persone attualmente positive al Covid 19 nell'area centrale della Calabria sono 273.