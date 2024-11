Al centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cosenza, diretto da Francesco Zinno, è possibile donare il sangue anche la domenica.

Donazioni in calo

Già il prossimo 15 marzo gli ambulatori resteranno aperti straordinariamente dalle ore 8 alle ore 12,30. In questo periodo, a causa dell’emergenza coronavirus e delle stringenti norme introdotte dal Governo per evitare la diffusione del Covid 19, il numero dei donatori e spaventosamente calato.





Donare il sangue non porta al contagio

Non le necessità, soprattutto per quelle categorie che necessitano per patologie, di trasfusioni costanti a cadenza quasi quotidiana, come i talassemici. Donare il sangue non comporta alcun pericolo di contagio ed è una valida attività giustificativa dello spostamento da casa. Per ogni tipo di informazione si può contattare il numero 0984681404.