Pronti a partire nella provincia di Vibo Valentia i test sierologici per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private. A dare le indicazioni l’Asp in una nota.

In particolare i Medici di Medicina Generale – si legge nella nota - «hanno garantito l’effettuazione dei test, prioritariamente presso i propri studi medici. Nel caso di impossibilità ad effettuarlo nel proprio studio, il test sarà eseguito , sempre a cura dei medici, presso le sedi scolastiche, individuate dall’Ufficio scolastico regionale, ovvero presso i Poliambulatori distrettuali. In questo caso gli uffici Scolastici Provinciali si coordineranno con il Direttore del Distretto Sanitario Unico per l’individuazione dei giorni e degli orari.



In caso di mancata adesione del Mmg, il test sarà effettuato presso la sede dell’Asp di Vibo Valentia individuata nei locali dell’ex Avis in via S. Aloe – Vibo Valentia (accanto alla questura) lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 fino al 23 settembre».