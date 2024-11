L’associazione Valentia ha deciso di donare il suo intero fondo cassa associativo, per aumentare la protezione all’interno dei supermercati vibonesi, donando schermi protettivi per i clienti degli stessi.

Infatti attraverso il lavoro svolto dalla Paprint Srl (l’azienda che le produce) «ha sperimentato la realizzazione di uno schermo protettivo, che ha tutte le caratteristiche per fornire una ottimale protezione per una parte della popolazione, ad esclusione dell’uso prettamente sanitario e chirurgico».

Da domani, infatti verranno consegnati i primi 1000 schermi protettivi presso il centro commerciale Vibo Center, a Vibo Valentia, in particolar modo per i clienti dell'ipermercato.

Schermi protettivi usa e getta

«Quella di domani «è una iniziativa che partirà dal centro commerciale Vibo Center - spiega l’associazione - ma che speriamo di poter allargare anche gli altri supermercati, infatti basterà contattarci attraverso le nostre pagine social, per concordare insieme ai direttori o responsabili ulteriori donazioni».

«Su ogni schermo ci saranno delle frasi per incoraggiare la popolazione a non mollare, citazioni di Papa Francesco, Giuseppe Conte, Khalil Gibran e Charles Dickens».

«Si tratta di uno schermo protettivo usa e getta, dall’aspetto nuovo, realizzato tramite un supporto cartaceo monouso, resistente all’umidità, con una ottima capacità di barriera, e cosa ben più importante facile da indossare anche per gli anziani, utile per la protezione delle persone nell’ambito in questo caso, dell’attività prettamente all’interno del supermercato, in modo da poter effettuare la spesa, con una protezione in più».

«Ci teniamo a sottolineare che si tratta di “schermi protettivi” e quindi dispositivi che proteggono nello scambio di saliva, coprono naso e bocca quindi offrono uno schermo protettivo a chi le indossa, in modo del tutto gratuito», conclude l’associazione Valentia.