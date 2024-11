Dopo giorni di caos e scarse informazioni, l'Asp di Cosenza riprende a divulgare i casi Covid attivi con maggiore chiarezza. Ecco qual è alla data di oggi la situazione nei Comuni del Tirreno cosentino, elencati di seguito in ordine alfabetico: Amantea (19, a domicilio); Belmonte Calabro (8, a domicilio); Belvedere Marittimo (81 a domicilio e 2 ricoverati all'ospedale di Cosenza); Bonifati (5 a domicilio); Buonvicino (9 a domicilio); Cetraro (48 a domicilio, 1 ricoverato all'sopedale di Cosenza e 1 ricoverato nel presidio ospedaliero di Corigliano Rossano); Diamante (17 a domicilio, 1 ricoverato all'ospedale di Cosenza e 1 trasferito); Fuscaldo (17, a domicilio); Grisolia (7, a domicilio); Maierà (9 a domicilio, 1 ricoverato all'sopedale di Cosenza); Paola (20 a domicilio, 1 ricoverato all'ospedale di Cosenza); Praia a Mare (6 a domicilio); San Lucido (6 a domicilio); San Nicola Arcella (11 a domicilio); Sangineto (1 a domicilio e 1 1 ricoverato all'ospedale di Cosenza); Santa Domenica Talao (1 a domicilio); Santa Maria del Cedro (6 a domicilio); Scalea (26 a domicilio e 2 ricoverati all'ospedale di Cosenza); Totora (2 a domicilio); Verbicaro (2 a domicilio).

Caos sui conteggi

I dati sopraelencati si riferiscono unicamente ai dati diramati dall'Asp di Cosenza in data odierna e in molti casi non corrispondono ai numeri resi noti dai sindaci delle rispettive comunità. Il motivo è che, come denunciato oggi dall'amministrazione comunale di Certaro, ci sarebbero molti ritardi nel processare i tamponi, dovuti ell'enorme mole di lavoro. Proprio a causa di questi disagi, molti cittadini si starebbero sottoponendo ai test del tampone rivolgendosi a studi privati. Di qui, la possibile differenza tra i numeri elencati nel bollettino Asp e quelli divulgati dai propri sindaci sulle canali ufficiali degli enti.