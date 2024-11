Successo per l’iniziativa di sensibilizzazione ai temi della donazione del sangue e della corretta funzione dello sport

All’interno della manifestazione estiva “Essere a Soveria” si è svolta la seconda edizione della gara podistica amatoriale “Corri Soveria”. L’evento quest’anno ha visto impegnati in prima fila i giovani della Consulta comunale dell’Avis di Soveria Mannelli guidati da Antonio Iaconesso, responsabile.

!banner!

Donazione e salute

La competizione si è tenuta lungo un percorso, lungo 5 chilometri, che ha coinvolto il centro abitato di Soveria. “Quest’anno i nostri ragazzi – ha detto il presidente Avis di Soveria Davide Rocca - hanno inteso promuovere la cultura del dono attraverso la realizzazione di una manifestazione sportiva per richiamare la corretta attività sportiva. La gara – ha continuato - è stata aperta a tutti ed ha visto tra i premi anche uno speciale per il primo donatore, un segnale per tutti i nostri donatori che parteciperanno. Il nobile gesto che quotidianamente tutti i donatori d’Italia svolgono in silenzio e in modo anonimo garantisce a moltissime persone di continuare a vivere e in alcuni casi gli salva la vita. Noi puntiamo alla cultura della solidarietà sperando che ognuno possa sempre, con i mezzi che ha, donare agli altri.

” Rivolgersi alle nuove generazioni significa formare un una buona e solida società civile: “Con la nostra attività di volontariato – ha chiosato - speriamo di formare sempre più giovani pronti a donarsi quotidianamente in tutti gli ambienti in cui saranno chiamati ad operare”.