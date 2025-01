VIDEO | Fisiologico calo delle scorte di emocomponenti in coincidenza con le festività natalizie. Zinno: «Scorte fondamentali per il trattamento dei malati cronici e per garantire la continuità delle attività chirurgiche»

Durante le festività natalizie si registra un fisiologico rallentamento nella raccolta di sangue. Dal centro trasfusionale di Cosenza arriva l'allarme sulla carenza di emocomponenti ed un appello ai donatori

Donare il sangue salva la vita, la propria e quella di chi lo riceve. L’appello arriva dal centro trasfusionale dell’ospedale di Cosenza dove si registra una carenza di emocomponenti, fondamentali per garantire la regolarità delle infusioni per i malati cronici, quali oncologici e talassemici, ma anche per non interrompere le attività chirurgiche ognuna delle quali richiede una scorta precauzionale di sangue.

Calo fisiologico

Il periodo delle festività coincide con un fisiologico calo delle disponibilità determinato dalle condizioni di stress di queste settimane e dalla sequenza di giorni festivi consecutivi che rendono complicato l’approvvigionamento degli elementi più soggetti a deperibilità come le piastrine, la cui durata conservativa è limitata a soli cinque giorni.

«Quest'anno – ha spiegato al nostro network Francesco Zinno, direttore del centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza – la situazione è un po' più severa rispetto agli anni passati in virtù dell’incremento degli interventi chirurgici e della loro complessità. Circostanze che aumentano la necessità di disporre di emocomponenti».

Accesso facilitato

Per facilitare l’accesso dei donatori, il centro rimane aperto, con possibilità di prenotarsi on line, sei giorni su sette, dal lunedì al sabato, dalle otto del mattino «ad oltranza – specifica Zinno – venendo così incontro alle esigenze dei donatori. Tenendo presente che il sangue è un farmaco che non si acquista in farmacia. Per noi le scorte sono fondamentali pure per il trattamento dei malati cronici, tra cui in particolare i pazienti talassemici ed oncoematologici con quotidiano bisogno di sangue e piastrine». Non ci sono rischi per la salute. Al contrario: «I donatori sono sottoposti a screening costanti – ricorda il direttore del centro trasfusionale – La donazione quindi è pure una efficace modalità di prevenzione».