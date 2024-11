Lo sportello sarà aperto nel mese di agosto, periodo “caldo” in cui si concentra il maggiore flusso di visitatori

Garantire l’assistenza medica ai tanti turisti che nei prossimi mesi soggiorneranno nel territorio: con questo obiettivo, l’amministrazione comunale di Cotronei, nel crotonese, intende sopperire alla carenza dell’azienda sanitaria attraverso l’istituzione di uno sportello di assistenza medica in località Trepidò, per il mese di agosto. Lo comunica in una nota l’assessore alle Politiche Sanitarie Giuseppe Carioti ribadendo l’impegno dell’esecutivo Belcastro nel cercare di garantire servizi essenziali soprattutto laddove gli enti e le istituzioni sovra comunali sono carenti.