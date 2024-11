Partono da oggi le vaccinazioni anti-Covid per gli anziani ultraottantenni a Cirò Marina. A comunicarlo è il sindaco Sergio Ferrari in una comunicazione diramata sui social in cui annuncia che si inizierà con la somministrazione di 120 vaccini.

«Le vaccinazioni saranno effettuate dai medici di medicina generale nella sede del Poliambulatorio ASP di via Togliatti, nei locali già utilizzati per somministrare i vaccini dell’infanzia e contro l’influenza». Saranno gli stessi medici a contattare i propri assistiti –esattamente come sta avvenendo a Crotone - per comunicare data, luogo ed orario.

«L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco - supporterà l’iniziativa, garantendo, attraverso la Misericordia, il trasporto per quegli anziani che autonomamente non potranno raggiungere il poliambulatorio. Tale attività è stata pianificata con i medici di medicina generale che quindi hanno provveduto e continueranno a comunicare all’Amministrazione Comunale i pazienti che necessiteranno del servizio di supporto».

«Esprimiamo vivo ringraziamento all’ASP ed ai medici di medicina generale di Cirò Marina che – conclude Ferrari - prontamente hanno riscontrato la volontà della Direzione Sanitaria dell’Asp ed hanno dato avvio alle vaccinazioni il primo giorno utile pianificato nel territorio provinciale. Nel corso della Conferenza dei Sindaci tenutasi giovedì scorso, in sinergia con tutti i colleghi sindaci abbiamo evidenziato al Commissario ASP di Crotone, la necessità di ottenere un maggior numero di vaccini possibili, al fine di poter, indipendentemente dall’età, procedere a vaccinare tutti i soggetti più a rischio affetti da particolari patologie, nonché i loro familiari e conviventi».